Вашингтон, , 21:09 — REGNUM Представитель президента США в диалоге Белграда и Приштины Ричард Гренелл опроверг информацию о том, что американская сторона во время переговоров в Вашингтоне 3 сентября потребовала от сербской делегации признания независимости Косово.

«Неправда», — написал Гренелл на своей странице в «Твиттере» рядом со ссылкой на новость, в которой сообщается о том, что Александр Вучич якобы получил из его рук документ, который подразумевает согласие Белграда на признание Косово.

Ранее днем министр финансов Сербии Синиша Мали, который находится в Вашингтоне в составе сербской делегации, заявил журналистам о том, что «Сербия получила худший из возможных документов» за всю историю сербско-албанских переговоров.

«Шестнадцать пунктов на столе, десятый из них подразумевает взаимное признание», — процитировал слова министра сербский телеканал РТС.

Телеканал также сообщил, что по информации, полученной от одного из членов сербской делегации, десятый пункт предложенного на рассмотрение документа звучит примерно так: «Обе стороны будут работать над взаимным признанием, защитой нацменьшинств, реституцией, решением статуса отдельных лиц и соглашаются открыть канцелярии по вопросам защиты прав меньшинств».

Напомним, что ранее правительство Сербии приняло декларацию о поддержке деятельности президента республики Александра Вучича, касающейся переговоров с представителями временных учреждений самоуправления в Приштине 3 и 4 сентября в Вашингтоне.

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