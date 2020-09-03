Токио, , 19:41 — REGNUM В Японии на фоне возмущений по поводу ускоренного голосования за нового президента правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 42 из 47 региональных отделений партии планируют провести собственные внутрипартийные выборы. Об этом информирует агентство Kyodo.

Японский самурай Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ЛДП решила сократить число участников голосования, мотивируя это экстренной ситуацией в связи с пандемией. Изначально планировалось, что проголосовать должны только 535 человек: 394 депутата и 141 делегат от местных отделений. Тогда как ЛДП насчитывает около 1,08 млн членов по всей стране. Новый лидер ЛДП, вероятнее всего, станет и премьер-министром Японии.

Внутрипартийные выборы в региональных отделениях дадут возможность всем членам партии высказать свое мнение относительно преемника Синдзо Абэ.

Каждое из 47 отделений получит по три голоса, по числу кандидатов. На основе голосования их распределят между кандидатами. Ожидается, что при этом в большинстве регионов будет использован метод Д'Ондта — пропорциональное распределение голосов. Тогда как в Токио и четырёх других регионах победителю голосования отдадут все три голоса. А в префектуре Нара победитель получит два голоса, а занявший второе место — один.

При нормальных обстоятельствах выборы проводились бы с участием депутатов и рядовых членов партии, обладающих равным правом голосования.

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