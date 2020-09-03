Загреб, , 19:36 — REGNUM 3 сентября министр обороны Хорватии Марио Баножич встретился с послом Французской Республики в Хорватии Гаэлом Вейссиером. Два официальных лица обменялись опытом и мнениями о завершении председательства Хорватии и передаче полномочий Франции, Совете Европейского союза, пандемии COVID-19, а также о проектах оснащения и модернизации военной техники. Это первая встреча Марио Баножича с послом одного из европейских государств.

Марио Баножич Morh.hr

Как сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 3 сентября, обе стороны выразили удовлетворённость проведённой встречей и возросшим объёмом двустороннего оборонного сотрудничества.

На встрече они подтвердили наличие хороших двусторонних отношений между Хорватией и Францией, а также выразили заинтересованность обоих государств в их укреплении и интенсификации.