Подгорица, , 19:40 — REGNUM На пресс-конференции 3 сентября ректор Цетинской духовной семинарии Гойко Перович заявил, что черногорская православная церковь не собирается вмешиваться в дела исполнительной власти Черногории, и её внимание сейчас направлено исключительно на формирование большинства в парламенте, которое, как ожидается, проголосует по новому закону о свободе вероисповедания.

Монастырь Морача. Черногория Островский Александр, Киев

Как сообщает черногорское новостное агентство «RTCG» 3 сентября, Гойко Перович заявил: «Можно сказать, что все мы были приятно удивлены результатом выборов в Черногории, потому что в конце концов речь шла о том, что произошло впервые в черногорской истории: мирная смена правительства на выборах. Теперь подавляющее большинство граждан Черногории верит в возможность перемен. Это те непрерывные колонны митингующих на площадях. Это люди, свободные от страха. Именно они в воскресенье вечером проголосовали за перемены. Я надеюсь, что новая власть проведёт соответсвующие реформы и предпримет системные действия. Однако церковь не будет участвовать в проведении исполнительной политики. Наше внимание направлено на формирование парламентского большинства, от которого мы ожидаем голосования по закону о свободе вероисповедания. Мы считаем, что правительство могло бы предложить пересмотреть этот закон».

Он также отметил, что никому не нужно заниматься предположениями о том, что произойдет с Мило Джукановичем.

«Для нас, как граждан Республики Черногория, он по-прежнему является законным президентом этой страны. Эти выборы, безусловно, ставят под угрозу его легитимность, потому что возглавляемая им коалиция потерпела поражение на выборах. Это вызывает много вопросов и разнообразной риторики, церковь не собирается это комментировать», —подчеркнул Гойко Перович.