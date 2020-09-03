Белград, , 19:41 — REGNUM На сессии 3 сентября правительство Сербии приняло декларацию о поддержке деятельности президента республики Александра Вучича, касающейся переговоров с представителями временных учреждений самоуправления в Приштине.

Александр Вучич Predsednik.rs

Как сообщает сербское новостное агентство «Политика» 3 сентября, в документе отмечается, что, исходя из ранее установленных принципов, согласно которым представители Сербии через переговоры будут стремиться выдвинуть согласованные и комплексные решения по косовской проблематике, правительство Сербии поддерживает деятельность президента Александра Вучича на предстоящих переговорах Белграда и Приштины 3 и 4 сентября в Вашингтоне, которые состоятся при посредничестве американского дипломата Ричарда Гренеля.

Также в документе утверждается, что деятельность президента Александра Вучича отвечает интересам сербского населения в Косово и Метохии. Также от предстоящих переговоров правительство Сербии ожидает, прежде всего, прогресса в решении экономических проблем.