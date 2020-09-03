Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Санкции должны быть введены в отношении тех лиц в России, которые стремятся вмешаться в грядущие президентские выборы в США, сообщается 3 сентября на сайте сенатора от Демпартии Штатов Рона Уайдена.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, в опубликованном документе, подписанном 11 сенаторами, демократы призывают «немедленно ввести санкции против лиц, организаций и правительственных действующих лиц, которые стремятся вмешаться в выборы 2020 г. в Соединённых Штатах».

В этом контексте упоминается Россия, которая якобы клевещет на кандидата в американские президенты от демократов Джо Байдена.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из США за последний месяц неоднократно звучали заявления, будто бы российские СМИ распространяют ложь о Байдене, чернят его.

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