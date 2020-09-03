Киев, , 18:44 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что власти не видят возможности отмены местных выборов, которые должны состояться в октябре.

Пресс-служба МВД Украины

Об этом он сказал в комментарии журналистам сегодня, 3 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Журналисты попросили Арахамию прокомментировать заявления главы минздрава Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко о том, что выборы могут отменить, если будет сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

«Мне кажется, что это невозможно… даже не существует одного процента вероятности. Они имеют свое медицинское мнение. С точки зрения политической и юридической — это невозможно», — отметил Арахамия.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября. Судя по публичной риторике, представители власти отказались от плана отменить их в масштабах страны под каким-либо предлогом. Теперь власти организуют проблемы с выборами в тех районах, где могут потерпеть сокрушительное поражение.