Токио, , 19:38 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном разговоре обсудили отставку Абэ, сообщило министерство иностранных дел Японии.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе 20-минутного разговора Абэ подчеркнул важность сотрудничества Японии с международными организациями в борьбе с пандемией коронавируса и поблагодарил Гутерриша за сотрудничество.

Гутерриш выразил признательность Абэ за ведущую роль в мировом сообществе и пожелал, чтобы Япония продолжила столь же эффективно бороться с коронавирусом во всём мире.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ 28 августа внезапно объявил о своей отставке из-за болезни.