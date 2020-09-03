Минск, , 18:25 — REGNUM России важно сохранить стабильность поставок нефти и газа, эти вопросы обсуждались правительством РФ на минских переговорах 3 сентября, и в самое ближайшее время правительства начнут переговоры с учетом достигнутых договорённостей. Об этом заявил Министр энергетики России Александр Новак.

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В ходе минских переговоров глава российского правительства Михаил Мишустин сказал: «Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанным с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договоренностей».

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Новак уточнил: речь о белорусской задолженности «в размере $328 млн за поставки газа». При этом он отметил, что «есть предоплата в размере $101 млн», что будет учтено при решении проблемы погашения Белоруссией долга.

Минэнерго России не исключает возможности снижения стоимости российского газа для Белоруссии. По словам Новака, этот вопрос находится в компетенции хозяйствующих субъектов — российских поставщиков (Газпрома) и белорусских покупателей (госструктур).

Новак сообщил также, что в Минске были обсуждены возможности диверсификации товарных потоков с прибалтийских портов Евросоюза (в частности, Литвы) в российские порты. Главы правительств рассмотрели вариант перенаправления нефтяного экспорта в Усть-Лугу.

В целом, по словам Новака, Россия и Белоруссия сотрудничают в ТЭК по ряду проектов, опасений за транзит нет. Министр констатировал: «Поставки энергоресурсов в Белоруссию остаются стабильными: нефть, нефтепродукты, газ и уголь продолжают поступать белорусским потребителям, а также идти транзитом в европейские страны. Важным является и продолжение работы двух стран по линии электроэнергетики».

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