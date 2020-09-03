Токио, , 19:37 — REGNUM Японское информационное агентство Jiji Press отметило, что 3 сентября в России считают Днём Победы над милитаристской Японией.

Советские солдаты осматривают трофейные японские танки. Сентябрь 1945

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СМИ Японии особенно подчеркнули, что памятные мероприятия проходили также и на Курильских островах. В честь Дня Победы 3 сентября участники сажали цветы и маршировали солдаты.

Кроме того, агентство отметило, что изменением даты окончания Второй Мировой войны с 2 на 3 сентября Россия ещё больше подчеркивает победу СССР над Японией.

Напомним, в апреле 2020 года Госдума приняла закон об изменении официальной даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября вместо 2 сентября 1945 года. Именно в этот день И.В. Сталин объявил о победе над Японией.