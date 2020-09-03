Киев, , 18:03 — REGNUM Фракция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Украины последовательно и принципиально отстаивает возможность проведения местных выборов в подконтрольном Киеву Донбассе, заявил на брифинге сегодня, 3 сентября, глава политсовета партии и народный депутат Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Политик напомнил, что 15 июля 2020 года принималось постановление Верховной рады об объявлении проведения местных выборов, где есть пункты, прямо касающиеся Донбасса:

«Это пункт 3 — не избрание Луганского и Донецкого областных советов, пункт 4 — условия, при которых выборы на неконтролируемых территориях могут произойти. Причем эти условия прямо и категорически противоречат Минским соглашениям, что вызвало соответствующую реакцию и в Москве, и Донецке, и Луганске во время переговоров контактной группы», — отметил он.

Медведчук убежден, что несмотря на то, что на сегодняшний день Луганск и Донецк являются неконтролируемыми украинской властью, выборы в Донбассе всё же должны состояться, так как большая часть региона является территорий, которую Киев контролирует.

«Нельзя забирать право у граждан Украины, проживающих на этой территории, избирать областные советы. Избирание Луганского областного совета и Донецкого областного совета говорит о том, что украинская власть верит в то, что люди и территории с неконтролируемых участков вернутся в страну», — озвучил позицию партии Медведчук.

Соответственно, неизбирание органов местного самоуправления на уровне областей, по мнению политика, является подтверждением того, что власть в Киеве не верит в возможность мирного урегулирования в Донбассе, и у нее нет на это политической воли.

«Более того, ЦИК, продолжая трагическую и последовательную позицию Рады, пошла еще дальше… Она отменила выборы в 18 округах, лишив конституционного права избирать и быть избранными 500 тысяч граждан Украины на контролируемой территории. На этих территориях люди могли воспользоваться своим конституционным правом на голосование в 2015 году во время местных выборов, в 2019 году во время президентской кампании, когда за президента Владимира Зеленского проголосовало 88% граждан», — разъяснил Медведчук.

Политик также назвал причины, по которым власть, по сути, отменила выборы в Донбассе.

«На основании политической воли, проявленной Зеленским и его окружением, они не хотят этих выборов, они не хотят, чтобы эти люди участвовали в выборах, потому что они знают, как там проголосуют. Люди будут голосовать так, как сегодня заслуживает этого власть, и власть это пугает», — добавил он.

Сегодня идет речь о том, что 39-й день в зоне противостояния в Донбассе нет жертв, и это, по мнению депутата, действительно огромное достижение для Украины.

«Возникает вопрос: когда стреляли в 2015-м, когда были боевые потери в 2019 году — там выборы проводить можно было? А сегодня — нельзя, и это возмущает. Политической мотивированностью подобного решения лишили конституционного права избирать и быть избранным 500 тысяч человек», — подчеркнул политик.

В завершение Медведчук рассказал, какие меры принимает ОПЗЖ, располагающая второй по величине фракцией в Раде нынешнего созыва, в связи с данными решениями Верховной рады и ЦИК Украины.

«Мы об этом ставили вопрос вчера на комитете, когда рассматривали проект нашего постановления. И мы добились того, что это постановление было направлено в комитет по государственному строительству для того, чтобы они вынесли в зал вопрос об отмене решения ЦИК и отмене пункта 3 постановления Рады, согласно которому не проводятся выборы в Донецкий и Луганский областные советы. Мы требуем проведения выборов, мы требуем вернуть конституционное право нашим гражданам участвовать в выборах местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны пройти 25 октября. Выборы в подконтрольном Киеву Донбассе отменяют с подачи местных чиновников, которые заявили, что такое решение целесообразно с точки зрения безопасности.