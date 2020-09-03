Киев, 3 сентября 2020, 18:03 — REGNUM Фракция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Украины последовательно и принципиально отстаивает возможность проведения местных выборов в подконтрольном Киеву Донбассе, заявил на брифинге сегодня, 3 сентября, глава политсовета партии и народный депутат Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук
Kremlin.ru

Политик напомнил, что 15 июля 2020 года принималось постановление Верховной рады об объявлении проведения местных выборов, где есть пункты, прямо касающиеся Донбасса:

«Это пункт 3 — не избрание Луганского и Донецкого областных советов, пункт 4 — условия, при которых выборы на неконтролируемых территориях могут произойти. Причем эти условия прямо и категорически противоречат Минским соглашениям, что вызвало соответствующую реакцию и в Москве, и Донецке, и Луганске во время переговоров контактной группы», — отметил он.

Медведчук убежден, что несмотря на то, что на сегодняшний день Луганск и Донецк являются неконтролируемыми украинской властью, выборы в Донбассе всё же должны состояться, так как большая часть региона является территорий, которую Киев контролирует.

«Нельзя забирать право у граждан Украины, проживающих на этой территории, избирать областные советы. Избирание Луганского областного совета и Донецкого областного совета говорит о том, что украинская власть верит в то, что люди и территории с неконтролируемых участков вернутся в страну», — озвучил позицию партии Медведчук.

Соответственно, неизбирание органов местного самоуправления на уровне областей, по мнению политика, является подтверждением того, что власть в Киеве не верит в возможность мирного урегулирования в Донбассе, и у нее нет на это политической воли.

«Более того, ЦИК, продолжая трагическую и последовательную позицию Рады, пошла еще дальше… Она отменила выборы в 18 округах, лишив конституционного права избирать и быть избранными 500 тысяч граждан Украины на контролируемой территории. На этих территориях люди могли воспользоваться своим конституционным правом на голосование в 2015 году во время местных выборов, в 2019 году во время президентской кампании, когда за президента Владимира Зеленского проголосовало 88% граждан», — разъяснил Медведчук.

Политик также назвал причины, по которым власть, по сути, отменила выборы в Донбассе.

«На основании политической воли, проявленной Зеленским и его окружением, они не хотят этих выборов, они не хотят, чтобы эти люди участвовали в выборах, потому что они знают, как там проголосуют. Люди будут голосовать так, как сегодня заслуживает этого власть, и власть это пугает», — добавил он.

Сегодня идет речь о том, что 39-й день в зоне противостояния в Донбассе нет жертв, и это, по мнению депутата, действительно огромное достижение для Украины.

«Возникает вопрос: когда стреляли в 2015-м, когда были боевые потери в 2019 году — там выборы проводить можно было? А сегодня — нельзя, и это возмущает. Политической мотивированностью подобного решения лишили конституционного права избирать и быть избранным 500 тысяч человек», — подчеркнул политик.

В завершение Медведчук рассказал, какие меры принимает ОПЗЖ, располагающая второй по величине фракцией в Раде нынешнего созыва, в связи с данными решениями Верховной рады и ЦИК Украины.

«Мы об этом ставили вопрос вчера на комитете, когда рассматривали проект нашего постановления. И мы добились того, что это постановление было направлено в комитет по государственному строительству для того, чтобы они вынесли в зал вопрос об отмене решения ЦИК и отмене пункта 3 постановления Рады, согласно которому не проводятся выборы в Донецкий и Луганский областные советы. Мы требуем проведения выборов, мы требуем вернуть конституционное право нашим гражданам участвовать в выборах местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны пройти 25 октября. Выборы в подконтрольном Киеву Донбассе отменяют с подачи местных чиновников, которые заявили, что такое решение целесообразно с точки зрения безопасности.