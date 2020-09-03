Подгорица, , 17:57 — REGNUM Посольство Великобритании выразило озабоченность сообщениями о фактах насилия и национальной нетерпимости в Черногории после парламентских выборов.

«Мы призываем к терпимости и сдержанности в ближайшие дни и недели по мере продвижения этого поствыборного этапа демократического процесса», — заявило посольство Великобритании.

«Мы ожидаем, что Черногория продемонстрирует свою неизменную приверженность демократическим ценностям и правам человека, включая защиту меньшинств», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте посольства Великобритании.