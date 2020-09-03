Оренбург, , 17:13 — REGNUM В Оренбурге директора трёх общеобразовательных учреждений оставили руководящий пост и стали учителями. На такой шаг руководители пошли из-за участия в выборах в горсовет в качестве кандидатов в депутаты, сообщил депутат Оренбургского городского совета Денис Батурин (КПРФ).

Он отметил, что по закону, члены избирательных комиссий, которыми зачастую являются учителя, не могут быть подчинёнными кандидатов. Три директора школ — выдвиженцы от «Единой России» — нашли выход. Они стали учителями.

Батурин представил документ за подписью председателя горизбиркома Александра Вадина, где говорится, что на должности рядовых учителей перешли директор школы №72 Оксана Белка, директор гимназии №3 Валерий Чихирников и директор лицея №4 Людмила Довгань.

Напомним, в Оренбургской области в сентябре 2020 года пройдут выборы депутатов муниципальных образований, в том числе в Оренбургский горсовет, а также довыборы депутата Заксобрания по округу 13.

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