Москва, , 15:57 — REGNUM Главное в памяти о войне — понимать, что мы ненавидим немецкий нацизм и японский милитаризм не за то, что они первыми начали войну, а за то, какими варварскими способами они её вели, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 сентября, комментируя данные опроса ВЦИОМ.

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Как сообщалось ранее, согласно данным опроса, 48% граждан страны не знают даты начала Второй мировой войны.

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«Интересно, а ВЦИОМ твердо уверен, что сам знает «правильную дату начала Второй мировой войны»? Та дата, которой мы оперируем сегодня, завязана сугубо на Европу. Но к 1 сентября 1939 года в Азии уже жертвами японцев — союзников Гитлера стали десятки миллионов китайцев. Так что Вторая мировая война началась как минимум с даты начала полномасштабного вторжения Японии в Китай, то есть с 7 июля 1937 года. Из чего и исходят китайцы. И нам, европейцам, хорошо бы это знать и понимать.