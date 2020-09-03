Минск, , 15:49 — REGNUM Заявление Александра Лукашенко о том, что протестными акциями в Белоруссии управляют Польша, Чехия, Литва и Украина — свидетельство либо его политической близорукости, либо его политической ангажированности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 сентября.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что указанные страны «вмешиваются в дела республики», а также управляют акциями протеста.

Читайте также: Лукашенко: протестами руководят из Польши, Чехии, Литвы и Украины

«Заявив о том, что в дела Белоруссии вмешиваются и управляют протестными акциями Польша, Чехия, Литва и Украина, Александр Лукашенко подтвердил либо свою политическую близорукость из разряда «-8» или, что, конечно, хуже, политическую ангажированность.

Да, у Польши и Литвы в Белоруссии есть свои интересы. Интересами Украины можно пренебречь. Чехия, если и задействована, то по минимуму… Руководство Белоруссии, однако, находится сейчас не в таком положении, чтобы заниматься мелочами. А если говорить по крупному, то надо говорить о роли в организации антироссийского восстания в Белоруссии США, Германии, Франции. Но об этом Александр Григорьевич почему-то не говорит. Есть над чем задуматься, как вы считаете?

Более того, заявив, что протестными акциями в Белоруссии управляют Польша, Чехия, Литва и Украина, Лукашенко подвёл нас к вопросу: почему тогда накануне этих акций в Белоруссии арестовывали не «кукловодов» из этих стран или связанных с ними белорусов, а граждан России?