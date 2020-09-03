Москва, , 15:43 — REGNUM Депутат Госдумы Вадим Белоусов может отправиться в колонию на срок от восьми до пятнадцати лет. Такую санкцию содержит часть 6 статьи 290 УК РФ, предусматривающей наказание за получение взятки.

Дополнительным наказанием может быть штраф в размере до 70-кратного размера полученной взятки. Также депутату могут запретить занимать некоторые должности на срок до 15 лет.

Кроме того, суд может ограничиться наложением штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей либо в размере зарплаты осуждённого или иного его дохода. Также штраф может быть в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, Главное следственное управление СК РФ закончило расследование уголовного дела против Белоусова и бывшего главного бухгалтера расположенного в Челябинске ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой. Они проходят по делу о получении взятки в размере более 3 млрд рублей. По данным следователей, к этому также был причастен бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

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