Киев, , 15:36 — REGNUM Пандемия коронавируса не повлияла на процесс вступления Украины в Евросоюз и НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

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По его словам, сотрудничество в данной сфере не было заморожено.

«Буквально вчера мы приняли несколько решений, которые имплементируют наши обязательства в рамках отношений с ЕС, усиливают механизм координации европейской интеграции внутри страны», — рассказал Кулеба.

Министр отметил, что впервые в истории Украины глава правительства возглавляет координационный орган, отвечающий за «евроинтеграцию». Он также добавил, что вступление Украины в ЕС и в НАТО — это два параллельных процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Евросоюза чётко объявить условия, на которых Украина сможет войти в эту структуру. Отметим, что многие еврочиновники в разные годы заявляли, что у Украины в обозримом будущем нет перспективы стать членом ЕС.

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