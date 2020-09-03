Киев, 3 сентября 2020, 15:36 — REGNUM Пандемия коронавируса не повлияла на процесс вступления Украины в Евросоюз и НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».
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По его словам, сотрудничество в данной сфере не было заморожено.
Министр отметил, что впервые в истории Украины глава правительства возглавляет координационный орган, отвечающий за «евроинтеграцию». Он также добавил, что вступление Украины в ЕС и в НАТО — это два параллельных процесса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Евросоюза чётко объявить условия, на которых Украина сможет войти в эту структуру. Отметим, что многие еврочиновники в разные годы заявляли, что у Украины в обозримом будущем нет перспективы стать членом ЕС.
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