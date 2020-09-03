3 сентября 2020 | Время чтения 15 мин

Восстановление отношений между Подгорицей и Москвой должно происходить постепенно. Новому правительству надо дать время. В любом случае Подгорица должна пересмотреть режиссированный судебный процесс против участников так называемого госпереворота 2016 года, среди которых фигурируют и граждане России, а также найти способ отменить антироссийские санкции.

Татьяна Стоянович, , 15:50 — REGNUM Кто победил на парламентских выборах в Черногории 30 августа? После закрытия избирательных участков на этот вопрос пытаются ответить многие региональные и мировые СМИ. Дело в том, что разница в мандатах между коалицией, собранной вокруг правящей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича и тремя главными оппозиционными объединениями — «За будущее Черногории», «Мир — это наша нация» и «Черным по белому», составляет ровно одно место в парламенте.

Мило Джуканович Иван Шилов © ИА REGNUM

За кем в действительности осталась победа, изменится ли внешняя политика Черногории после формирования нового правительства, можно ли ожидать улучшения российско-черногорских отношений, прекратятся ли гонения на православную церковь в этой балканской стране? На эти вопросы ИА REGNUM отвечает сербский оппозиционный активист и бывший генеральный секретарь правительственного секретариата по вопросам сербов в регионе Младжан Джорджевич.

После парламентских выборов 30 августа в Черногории победу отпраздновала оппозиционная коалиция, в чей состав входят три разных объединения. Насколько результаты выборов реально могут считаться победой оппозиции, учитывая тот факт, что разница в количестве полученных мандатов между Демократической партией социалистов Джукановича и оппозиционным блоком составляет всего одно депутатское место?

Результаты выборов однозначно можно считать поражением Демократической партии социалистов. Впервые за 30 лет правления коммунистического диктатора Джукановича он не может со своими партнерами сформировать правительство. Что касается оппозиции, три главные коалиционные группы («За будущее Черногории», «Мир — это наша нация» и «Черным по белому») уже сейчас располагают достаточным количеством мест в парламенте, чтобы сформировать правительство. Но я хотел бы подчеркнуть, что на прошедших выборах, по сути, победил народ и митрополит Черногорско-приморский Сербской православной церкви Амфилохий. Эти выборы являются продолжением той борьбы за защиту православных святынь в Черногории, которая началась в конце прошлого года, когда в парламенте был принят скандальный закон о свободе вероисповедания. Митрополит Амфилохий тогда вместе со своими владыками и с черногорским народом — как с сербами, так и с черногорцами — встал на защиту церкви. В этом контексте то, что произошло 30 августа, можно считать первой серьезной победой — закон, который угрожал СПЦ, ее сути и ее имуществу, будет отменен.

Митрополит Черногорский — Приморский Амфилохий Saint-Petersburg Theological Academy

В какой степени после этих выборов власть Мило Джукановича на самом деле пошатнется?

Это зависит от того, каким образом будет сформировано экспертное правительство, о котором говорят в оппозиции. И будет ли у нового правительства достаточно сил начать борьбу с мафией, так как не секрет, что Черногория, так же, как и Сербия, уже 30 лет находится в плену мафии — ее щупальца добрались до каждой ячейки общества. Эта мафия располагает огромными суммами денег от торговли наркотиками и оружием. Важно и то, захочет ли международное сообщество — я прежде всего имею в виду страны Запада — свести счеты с этим мафиозным осьминогом в лице Эди Рамы в Албании, Рамуша Харадиная и Хашима Тачи в Косово и Метохии, Александра Вучича в Сербии и других политиков в Болгарии, Боснии и Герцеговине… Есть сигналы, что прежде всего Германия, но также и другие западные страны хотят очистить Балканы от этих криминальных структур. Есть надежда, что тогда они поддержат новые политические силы в Черногории, так как без международной поддержки новое правительство вряд ли сможет справиться с этим злом, которое 30 лет правит страной.

У нас перед глазами свежий пример сепаратистского Косово, где на выборах победила партия «Самоопределение» Альбина Курти, которого не поддерживали США. В итоге американцы очень быстро вернули к власти Хашима Тачи и Рамуша Харадиная. Надо знать, что Джуканович уже годами поддерживает связи с некоторыми кругами вне Европы. Ради сохранения у власти он уже сделал для них все, что от него требовалось, начав с признания независимости Косово и демаркации границы с южным сербским краем, вплоть до введения Черногории в НАТО. Эти круги не будут сидеть сложа руки, они будут действовать, чтобы вернуть Джукановича к власти. В воскресенье закончился только первый тайм, но матч продолжается.

Еще одну важную составляющую мы в данный момент не сможем учесть — мы не знаем, как себя поведет по отношению к Джукановичу и новым властям президент Сербии Александр Вучич. Мы только знаем, что Вучич на прошедших выборах помогал и Джукановичу, и оппозиции, и знаем, насколько сильна мощь черногорской мафии в Белграде.

Александр Вучич Predsednik.rs

За последние 30 лет Черногория фактически превратилась в государство, принадлежащее одной семье. Как перемены у власти отразятся на жизни простых людей, так как власть будет в одних, а деньги в других руках?

Я верю, что благодаря духовной поддержке митрополита Амфилохия новым черногорским властям удастся покончить с криминалом и вернуть народу то, что у него отняла мафия. А в Черногории были разворованы миллиарды. Семья Джуканович, скорее всего, одна из самых богатых в Европе. Но если существует политическая воля и если налажено сотрудничество с международным сообществом в этом сегменте, не так сложно отследить путь денежных средств и раскрыть, кто является реальным владельцем приватизированных заводов, предприятий, объектов на побережье, яхт, кто строит престижный жилой комплекс «Белград на воде» или владеет отелями на горе Златибор в Сербии. Если только вернуть эти средства государству, денег будет достаточно, чтобы народ почувствовал преимущества вновь обретенной свободы. С другой стороны, система правосудия нуждается в реформе, так же, как и структуры безопасности. Там все связаны с семьей Мило Джукановича. Это огромная и трудная работа с неизвестным исходом. Но я думаю, что народ, который месяцами боролся против диктаторского режима, выстоит и в этой борьбе. С Черногории должны брать пример и другие страны, которыми управляет мафия.

В какой степени смена власти поможет решению сербского вопроса в Черногории?

Самое главное то, что лидеры трех оппозиционных групп уже достигли договоренности о четырех принципах для формирования правительства. Одним из них является и то, что спорный закон о свободе вероисповедания должен быть отменен. Это большое достижение. Положение сербского народа в Черногории было чуть ли не худшим в регионе. Тот факт, что коалиция, собранная вокруг просербских партий, набрала около 33% голосов, позволяет говорить о том, что вопросы положения сербов в Черногории, их право на труд, на участие в госорганах, теперь будут урегулированы.

Я также хотел бы подчеркнуть, что для Черногории важно добиться примирения православного народа, который составляет абсолютное большинство населения страны. Это народ, у которого одни и те же корни, одна и та же идентичность, только одни называют себя сербами, другие черногорцами. Половина проголосовала за просербские партии, вторая половина за Демократическую партию социалистов. Теперь важно, чтобы митрополит Амфилохий своим авторитетом поспособствовал их объединению.

Надо сказать, что не только те, кто себя считает сербами, голосовали на выборах за просербскую оппозицию. Так голосовало и большое количество тех, кто себя считает черногорцами. Согласно переписи населения 2011 года, в Черногории было 100 000 жителей, которые заявили о том, что они черногорцы, говорящие на сербском языке и исповедующие христианство православной конфессии. Необходимо восстановить единство нации и не позволить, чтобы в Черногории события пошли по македонскому сценарию, где албанское меньшинство диктует условия македонскому большинству. Македонцы не могут принять ни одного решения в своей стране без согласия албанцев. В Черногории все нации должны иметь одинаковые права, но титульная нация должна иметь право решать свою судьбу.

Также надо настаивать на открытии досье черногорской секретной службы. Нужно посмотреть, кто в Сербии получает зарплату от спецслужб Черногории. К сожалению, мы тут могли бы найти имена многих политиков, журналистов, бизнесменов, сотрудников сербских спецслужб, даже криминальных авторитетов. К тому же интересно было бы посмотреть, кто все эти годы поддерживает режим Мило Джукановича в Москве. Так же, как в Белграде есть сербы, которые работают на Джукановича за деньги, я уверен, что и в Москве найдутся те, кто лоббирует его интересы еще с тех времен, когда послом Союзной Республики Югославии в России являлся большой друг и соратник черногорского президента Милан Рочен.

Милан Рочен

Приведет ли смена власти к улучшению российско-черногорских отношений? Насколько вероятно, что в рамках борьбы с коррупцией российскому бизнесмену Олегу Дерипаске будет возвращено фактически отнятое у него имущество?

По информации, которой я располагаю, на следующий день после выборов митрополиту Амфилохию в ночь по закрытии избирательных участков позвонил патриарх Московский и всея Руси Кирилл и поздравил его с успехом тех сил, которые защищают интересы Сербской православной церкви. Также патриарх Кирилл высказал пожелание в скором будущем встретиться с митрополитом Амфилохием. Хорошо, что между двумя великими духовниками царит взаимопонимание. Митрополит также получил возможность поблагодарить РПЦ за ту поддержку, которую она оказывала митрополии Черногорско-Приморской все те месяцы, пока шла борьба против спорного закона.

Что касается Олега Дерипаски, я не ознакомлен с подробностями этого случая. Насколько мне известно, он заключил сделку с Джукановичем, это они и должны решить между собой. Действительно, покупка Дерипаской алюминиевого комбината в Подгорице в 2005 году была одним из самых больших инвестиционных проектов с участием российского бизнеса в Черногории. Но, насколько мне известно, этот проект был связан и с большой коррупцией.

Какие шаги Черногория могла бы сделать в сторону России для начала?

По моему мнению, сближение должно происходить постепенно. Новому правительству надо дать время. В любом случае срежиссированный судебный процесс против участников так называемого госпереворота, среди которых фигурируют и граждане России, должен быть пересмотрен. С другой стороны, сербская и русская православные церкви должны развивать свои отношения и это должно поспособствовать сближению черногорского и российского руководства. Кроме того, антироссийские санкции Евросоюза, к которым присоединилась Черногория, наносят вред черногорской экономике, и нужно найти способ, чтобы они были отменены. А что касается отношения сербов и черногорцев к России, несмотря на неразумную политику Мило Джукановича, оно никогда и не находилось под вопросом.

Мило Джукановичу за три десятилетия у власти удалось не только ввести санкции против России, но и отделиться от Сербии и ввести страну в НАТО. Поставит ли новое правительство страны пересмотр решения о присоединении к альянсу на повестку дня и сможет ли кордон НАТО вокруг Сербии быть прорван благодаря выходу Черногории из этого военного союза?

Это сложные вопросы, на которые должно ответить новое черногорское правительство. На такое решение влияют многие факторы, как внутренние, так и внешние.

Нереально ожидать, что это может произойти за одну ночь. Надо создать условия для того, чтобы народ демократическим путем, на основании объективной информации принимал решения по поводу таких важных вопросов. Вам известно, что референдума о вступлении Черногории в НАТО не было, а референдум об отделении от Сербии в 2006 году был проведен с многочисленными нарушениями. Но годы спустя нужно дать народу Черногории возможность вместе со своими властями найти наилучшее решение вопроса об участии страны в НАТО. Не надо навязывать решения со стороны.

Президент Черногории Мило Джуканович и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Nato.int

В составе будущей правящей коалиции находятся партии, занимающие прямо противоположные позиции по этому вопросу. Но нужно подождать хотя бы сто дней. Разные взгляды в ходе предвыборной кампании — это нормально. Каждая партия старается привлечь определенную группу избирателей. Когда совместное техническое правительство будет создано, мне кажется, что произойдет и сближение позиций коалиционных партнеров. Главное — уважать волю народа, это как раз то, чем пренебрегал Джуканович.

Один из таких важных вопросов, по поводу которых правительство Джукановича не консультировалось с населением, — это признание независимости Косово Подгорицей в 2008 году. С тех пор некоторые страны, которые поначалу признали Косово, отозвали это свое решение. Может ли и этот вопрос со временем быть пересмотренным?

Митрополит Амфилохий давно сказал, что признание Косово Черногорией — это самый большой грех черногорских властей и их позор на веки вечные. Это решение Джуканович принял для того, чтобы удержаться у власти. Все то, о чем мы с вами уже говорили — вступление в НАТО, введение санкций против России, — он предпринимал ради сохранения президентского кресла. Его иностранные покровители дали ему определенные задания, он их выполнял, а они со своей стороны закрывали глаза на его преступную деятельность, контрабанду наркотиков, оружия, разграбление государственного имущества. Косово было важным моментом в этом процессе, так как черногорцы и сербы — это два носителя одной и той же идентичности. Если один из них признаёт независимость Косово, он этим наносит сокрушительный удар второму. Признание Косово Подгорицей — это, по сути, нападение на сербскую идентичность. Теперь после долгих месяцев народных шествий, во время которых народ пел «Не отдадим Косово», так же, как и «Не отдадим святыни», новая власть должна будет считаться с волей народа. Митрополиту Амфилохию удалось через церковные шествия вернуть тему Косово в Черногорию.

В Черногории примерно треть населения составляют сербы. Одно из самых главных направлений черногорской внешней политики — это политика по отношению к Сербии. Допустил ли Белград со своей стороны какие-то ошибки в своей политике по отношению к Черногории, которые также должны быть пересмотрены? При этом я имею в виду не только период правления Сербской прогрессивной партии Александра Вучича, но и шире, то время, когда и произошел развал общего государства.

Лично я был сторонником общего государства, но атмосфера перед референдумом об отделении Черногории не способствовала его сохранению. Огромное количество людей, которые имели гражданство Черногории, не смогли проголосовать на этом референдуме, но зато в страну приезжало большое количество албанцев со всего мира, чтобы отдать свой голос за отделение. Режим Джукановича располагал огромными финансовыми средствами для скупки голосов. К сожалению, определенные денежные средства поступили тогда и из России, от того же Олега Дерипаски.

Но развал совместного государства — не самая большая трагедия. Сербия и Черногория могут существовать и как отдельные государства, сохраняя при этом самые близкие отношения. Никто не оспаривает государственность Черногории. Но также важно, чтобы сербы на всем своем пространстве — духовном, культурном, этническом и политическом, которое охватывает и Сербию, и Черногорию, и Боснию и Герцеговину, и другие страны бывшей Югославии, жили свободно, в согласии с представителями других народов, сохраняя при этом свою идентичность.

Что касается политики по отношению к Черногории, то еще Слободан Милошевич допустил ошибку, навязывая стране коммунистическую модель развития. Джуканович как раз отделился от Милошевича под предлогом отделения от устаревшей модели. Но он и был коммунистом до мозга костей.

Слободан Милошевич с президентом США Биллом Клинтоном, 1995 год

После прихода к власти Сербской прогрессивной партии Александра Вучича Сербия перестала вести государственную политику по отношению к Черногории. Вучич и Джуканович на самом деле заботились только о сохранении своих финансовых интересов. Вучич ни разу за восемь лет у власти не посетил с визитом Черногорию, не спросил сербов, как они там живут. До этого, когда у власти находилась «Демократическая партия» Бориса Тадича, в рамках правительства функционировал Совет по вопросам сербов в регионе. Я был генеральным секретарем этого органа, у нас была разработана стратегия работы с соотечественниками, этот документ по сей день находится на сайте правительства. Нужно всего лишь, чтобы кто-то применял его на практике. Конечно, с новым черногорским правительством намного легче будет реализовать многие проекты. Черногория — это страна и черногорцев, и сербов, а также всех других народов, которые в ней проживают, и в интересах Сербии развивать дружеские отношения со своим соседом.

Глядя из сегодняшнего дня, поменяли бы Вы что-то в работе этого Совета, если бы у Вас была на это возможность?

Мы еще тогда заметили, что для серьезной работы в регионе необходимы две вещи — кадры и финансы. В любом случае я выделил бы из бюджета Сербии больше средств на помощь сербам в регионе и занимался бы более тщательным отбором кадров, которые занимаются этим вопросом. Самую главную роль в сотрудничестве с соотечественниками в регионе, несомненно, играет Сербская православная церковь. Без участия церкви эта работа невозможна. Я хотел бы подчеркнуть, что эти выборы в Черногории были выборами между Джукановичем и Амфилохием, и митрополит победил. Хотя церковь отделена от политики, нет той оппозиции, которая могла бы добиться таких успехов без его поддержки. Защищая церковь от нападок государства, митрополит Амфилохий попутно помог оппозиции, принявшей сторону церкви, победить Джукановича. Митрополит, который к тому же является и признанным русофилом, пользуется огромным авторитетом не только в Сербской православной церкви, но и во всем православном мире.