Дамаск, , 15:08 — REGNUM Соглашение с террористами о добыче нефти на территории Сирии заключила компания из США Delta Crescent Energy. Об этом 3 сентября говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

В документе подчеркивается, что следствием незаконного присутствия США вместе с союзниками по международной коалиции в Сирии является расхищение природных ресурсов страны и разжигание в регионе очагов напряжённости.

«Ярким тому примером является заключение соглашения о сотрудничестве в области добычи и реализации нефти американской нефтяной компании Delta Crescent Energy с вооруженными террористическими сепаратистскими силами, действующими на северо-востоке Сирии», — говорится в заявлении, приводимом ТАСС.

Также указывается, что это соглашение является игнорирующей международное право, нарушающей суверенитет и территориальную целостность Сирии, служащей в качестве прикрытия для «финансирования подконтрольных США террористических анклавов», в тоже время являясь «продолжением преступной политики Вашингтона, направленной на срыв усилий Дамаска по постконфликтному восстановлению законной власти и единства страны».

Кроме того, подчеркивается, что данные действия являются незаконными и нелегитимными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.

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