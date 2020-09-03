Киев, , 14:55 — REGNUM Подконтрольные Украине территории Донбасса власти страны зачем-то добивают экономически, хотя только один металлургический Мариуполь (фактическая столица «украинского» Донбасса, город на Азовском море — ред.) еще дает 7% ВВП Украины и до 20% валютной выручки страны, заявил украинский экономист Александр Гончаров.

Украинские гроши Torange.biz

Эксперт выступил со своим комментарием сегодня, 3 сентября.

То, что делают с трудовым Донбассом в Киеве, отмечает Гончаров, описать нормальными словами трудно.

«Судите сами: в Донецкой области один из самых высоких показателей задолженности по выплате зарплаты — 661,9 млн грн или 21% всех долгов по Украине. Отмечается рост задолженности по выплате зарплаты в Донецкой области на 12,8%, при том, что по страна в среднем задолженность выросла на 4,9%», — подчеркивает специалист.

Он отмечает, что в этом же развитом индустриальном регионе Украины за первое полугодие 2020 г. объем промышленного производства упал на 11,5%, хотя по оценкам аналитиков госстата в июне этого года объем промышленного производства в целом по Украине был на 5,6% меньше, чем в июне прошлого 2019 г.

«В частности, добыча угля резко сократилась на 23,6%, производство готового угля упало на 18,4%. И сегодня имеем падение металлургической отрасли Донецкой области на 2,4%», — констатировал Гончаров.

В завершение эксперт отмечает, что он не понимает, зачем Киеву «резать курицу, несущую золотые яйца».

ИА REGNUM напоминает, что осенью правительство Украины планирует завершить разработку концепции экономического развития Донбасса, направленную на «трансформацию инвестиционного климата и внедрение новой экономической модели».

«Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь большие инвестиции в восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру», — отметил в своем комментарии вице-премьер украинского правительства Алексей Резников.