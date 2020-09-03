Белград, , 14:30 — REGNUM На пресс-конференции 3 сентября премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила, что президент Сербии Александр Вучич — не тот человек, которому ставятся ультиматумы, и что он ожидает чрезвычайно трудные переговоры в Вашингтоне. По поводу выборов в Черногории она заявила, что президент Сербии ни в коем случае в них не вмешивался и даже не комментировал их.

Как сообщает сербское новостное агентство «RTS» 3 сентября, Анна Брнабич заявила, что на встрече представителей Белграда и Приштины в Вашингтоне, сербская делегация не приемлет каких-либо ультиматумов.

«Об ультиматумах не может быть и речи. Сербия сегодня не в таком положении, чтобы ей ставили ультиматумы. Президент Сербии Александр Вучич не является государственным деятелем такого рода. Когда-то давно Сербии могли бы поставить ультиматум, но не сегодня. И это хорошо знают и уважают все иностранные государственные деятели и лидеры за рубежом», — заявила Анна Брнабич.

Она отметила, что у Сербии «корректные отношения» с администрацией президента США Дональда Трампа.

«Наши отношения с США действительно стали намного лучше, чем в предыдущие несколько десятилетий, поэтому ультиматумов я не ожидаю. Александр Вучич — не тот человек, которому ставятся ультиматумы. Однако мы всё же ожидаем чрезвычайно трудные переговоры», — подчеркнула Анна Брнабич.

Напомним, что в Вашингтоне 3−4 сентября пройдет встреча президента Сербии Александра Вучича и премьера Косово Авдулаха Хоти.