Ташкент, 3 сентября 2020, 14:26 — REGNUM Программу восстановления экономического роста на 2020−2021 годы приняло правительство Узбекистана, сообщили в центре экономических исследований и реформ.
Программа направлена на минимизацию негативного влияния пандемии, восстановление инвестиционной и внешнеэкономической активности, а также на создание условий для проведения реформ.
Правительство также приняло план по восстановлению и продолжению структурных реформ в экономике. Кроме того, профильным ведомствам до 1 марта поручено разработать стратегию сокращения бедности до 2030 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Азиатский банк развития выделил Узбекистану кредит в размере $275 на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.