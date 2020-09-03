Ташкент, , 14:26 — REGNUM Программу восстановления экономического роста на 2020−2021 годы приняло правительство Узбекистана, сообщили в центре экономических исследований и реформ.

Программа направлена на минимизацию негативного влияния пандемии, восстановление инвестиционной и внешнеэкономической активности, а также на создание условий для проведения реформ.

Правительство также приняло план по восстановлению и продолжению структурных реформ в экономике. Кроме того, профильным ведомствам до 1 марта поручено разработать стратегию сокращения бедности до 2030 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Азиатский банк развития выделил Узбекистану кредит в размере $275 на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.