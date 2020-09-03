Минск, , 14:22 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил России за поддержку, сообщает 3 сентября БелТА.

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Лукашенко отметил, что Белоруссия оказалась один на один с агрессией извне, и поблагодарил российскую сторону за поддержку, указав, что иначе его стране было бы непросто.

«Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего законно», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что в ситуацию в Белоруссии вмешиваются, управляя протестными акциями, Польша, Чехия, Литва и Украина.

Отметим, 2 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Украине готовят боевиков, целью которых является обострение ситуации в Белоруссии.

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