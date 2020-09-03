Красноярск, , 14:21 — REGNUM Андрей Потапов покинул пост руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

Как передаёт 3 сентября корреспондент ИА REGNUM, на официальном сайте ведомства в разделе «Руководство» исполняющим обязанности руководителя ГСУ СКР по краю и республике значится первый заместитель руководителя, полковник юстиции Алексей Ерёмин.

По сообщениям красноярских массмедиа, Потапова перевели на службу в Кабардино-Балкарию.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Потапов возглавил ГСУ СКР по краю в июле 2018 года. До этого он являлся главным следователем Тувы.

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