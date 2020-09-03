Москва, , 14:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин даст поручения по поводу развития инфраструктуры и строительства медицинских учреждений в Чувашии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил на встрече с врио главы республики Олегом Николаевым.

Президент Владимир Путин и врио главы Чувашии Олег Николаев Kremlin.ru

Руководитель Чувашии доложил о ситуации в регионе, обратившись к президенту с рядом просьб. В частности, говоря о пандемии коронавируса и проблемах, которые вскрылись в ходе работы с пациентами с COVID-19, он обратил внимание Владимира Путина на отсутствие республиканской инфекционной больницы и старые корпуса Республиканской клинической больницы, где расположен сердечно-сосудистый центр.

Также Олег Николаев акцентировал внимание на Шемуршинском водохранилище, которое строилось в 2010—2015 годах, но в настоящее время «законсервировано». Его достройка и запуск позволят обеспечить качественной питьевой водой 60 тыс. сельского населения. Ещё один крупный инфраструктурный проект — строительство третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, которое объединило бы три района и значительно разгрузило бы улицы столицы.

«Вопросы, которые вы поставили, безусловно, являются актуальными. Я постараюсь вам помочь. Нужно, чтобы вы вписались в национальные проекты. Это касается инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, строительства медицинских учреждений. Я знаю, вы направили уже соответствующие письменные обращения, они будут оформлены поручениями в адрес различных ведомств, правительства в целом. Поработайте с коллегами в Москве. Я хочу пожелать вам успехов», — сказал президент Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Николаев указом Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашии 29 января 2020 года. До этого он работал в Госдуме, за неделю до нового назначения получив пост председателя комитета по делам национальностей.

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