Минск, , 14:17 — REGNUM «У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались», — заявил 3 сентября в Минске председатель правительства России Михаил Мишустин во время переговоров с Александром Лукашенко.

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В свою очередь Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии, поблагодарил Мишустина, сказав: «Я очень благодарен вам за последние недели и может даже месяц-полтора, когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами. Мы договорились с Владимиром Владимировичем (президентом России Владимиром Путиным. — Прим.) еще до выборов об этом. И, как мне вчера Роман Александрович (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. — Прим.) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас».

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Напомним, в конце 2019 года Александр Лукашенко заблокировал углубление экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Он также инициировал очередную нефтегазовую войну и выстроил президентскую кампанию 2020 года на националистической платформе.

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