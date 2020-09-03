Цхинвал, , 14:24 — REGNUM Партия «Единая Осетия» объявила о проведении митинга в Цхинвале и пригласила на него президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Текст обращения 3 сентября был размещён на сайте партии.

Акцию планируется провести в центре югоосетинской столицы, на Театральной площади, где традиционно проходят военные парады и другие знаковые мероприятия.

«4 сентября в 17:30 на Театральной площади Цхинвала РПП «Единая Осетия» проводит митинг «За закон и справедливость» и приглашает президента А.И. Бибилова выступить перед народом Республики Южная Осетия», — говорится опубликованном объявлении.

Напомним, в конце августа в Цхинвале прошла серия протестных митингов, которые начались после смерти Инала Джабиева, задержанного по подозрению в покушении на главу МВД республики. Несмотря на то, что в рамках расследования смерти подозреваемого были уволены и задержаны восемь сотрудников милиции, на митингах требовали отставки генпрокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева и президента страны.

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