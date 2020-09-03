Москва, , 14:23 — REGNUM В ближайшее время контакты президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель не запланированы. Об этом 3 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ангела Меркель и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока контактов между президентом и канцлером не было. И пока в ближайшее время каких-то согласованных контактов также нет», — заявил он.

Также официальный представитель Кремля уточнил, что лидеры двух стран «достаточно часто» говорят по телефону и потому в случае, если какая-либо из сторон посчитает это нужным, «такие контакты смогут состояться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о якобы имевшем место отравлении российского блогера Алексея Навального, о котором ранее заявила канцлер Германии Ангела Меркель, является фальсификацией.