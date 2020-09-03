Москва, , 13:57 — REGNUM Пересматривать итоги Второй мировой войны — это всё равно что совершать преступление. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил писатель, историк, вице-президент Международной ассоциации прокуроров Александр Звягинцев:

Капитуляция Японии. 2 сентября 1945

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»3 сентября — очень непростая дата: 75 лет назад были произнесены слова: «Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции… Это означает, что наступил конец Второй мировой войны». Так начиналось обращение товарища Сталина к советскому народу. В тот же день указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен новый государственный празд­ник. 3 сентября, День победы над Японией, должен был стать аналогом 9 Мая. Некоторые приуменьшают значение этого события, я же считаю его великим, потому что Советский Союз в этот день подвёл итоги войны не только на Западе, но и на Востоке.

Мы никогда не начинаем исторические воины, но получается так, что именно мы их заканчиваем. К сожалению, человечество очень быстро забывает эти уроки прошлого, и в этих условиях активизируются те, кто желает пересмотреть итоги Второй мировой, принизить или даже свести к нулю главенствующую роль нашей страны в искоренении фашизма. Некоторые даже пытаются ставить знак между Германией — страной-агрессором — и СССР, который вёл справедливую войну и ценой множества жертв спас мир от ужасов фашизма, нацизма, потеряв 27 000 000 человек, из которых 15 600 000 — это мирные граждане! Большинство советских людей погибли на оккупированных территориях, в концлагерях. Это невозможно забыть!

Где нашему народу добыть такой топор, который способен отрубить память об этом? По моему мнению, пересматривать итоги Второй мировой войны — это всё равно что совершать преступление. Появились «киллеры», которые пытаются убить историческую правду. Им это необходимо для того, чтобы принизить роль Советского Союза и доминировать в мире, перекраивая границы России.

Мы с вами живём в неспокойном мире, который год от года становится более хрупким и уязвимым. На границе культур, стран и цивилизаций появились глубокие трещины. Но хочу сказать, что этим творцам агрессивных планов уже был вынесен обвинительный приговор, и в этом году мы будем отмечать 75 лет Нюрнбергского процесса. И всем, кто пытается фальсифицировать историю, я бы хотел напомнить, что этот процесс был обращён не только к прошлому, но и будущему. Он стал предостережением для тех, кто попытается посягнуть на мирную жизнь человечества, кто намеревается переписывать историю и границы государств. Тогда состоялся первый в мире суд народа над агрессией и агрессорами. Мы никогда не сможем об этом забыть. Война была жесточайшая».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ приняла закон, в соответствии с которым днём окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября вместо 2 сентября 1945 года. Это сделано, чтобы напомнить о сути вопроса: праздником Победы над Японией Указом Президиума Верховного Совета СССР было объявлено именно 3 сентября.

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