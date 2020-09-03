Минск, , 13:44 — REGNUM Александр Лукашенко 3 сентября рассмотрел кадровые вопросы и назначил Владимира Кухарева председателем Мингорисполкома. Анатолий Сивак пересел из кресла столичного градоначальника в кресло зампреда правительства, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Совбез возглавил Валерий Вакульчик, пересев из кресла председателя КГБ. Для экс-госсекретаря совета безопасности Андрея Равкова будет подыскано новое место.

Говоря о Равкове, Лукашенко сказал: «Он надежный человек. Мы с вами договорились, что вы его пригласите, я с ним потом поговорю. Предоставим ему работу. У нас хватает вакансий для того, чтобы он работал и приносил пользу нашей стране. Он еще молодой генерал. И, думаю, что мы от него поимеем пользу как внутри страны, так и на внешнем контуре, если он захочет работать. У нас достаточно силовых международных организаций, где он может приложить свои усилия».

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Иван Тертель пересел из кресла председателя КГК (Комитета госконтроля) в кресло председателя КГБ (Комитета госбезопасности). Генерал вернулся в прежнее ведомство.

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При этом, сообщил Лукашенко, КГБ избавится от «несвойственных функций» через передачу своих полномочий КГК.

Исполняющим обязанности председателя КГК назначен Василий Герасимов. Вячеслав Россолай назначен зампредом Государственного военно-промышленного комитета. Назначения также получили начальники районных исполкомов Гомельской области.

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