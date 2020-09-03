Москва, , 13:44 — REGNUM Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным, о котором ранее правительство ФРГ заявило, что он якобы был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», не является поводом для заявлений президента России Владимира Путина, так как немецкая сторона не предоставила результатов исследования специалистов по данному поводу. Об этом 3 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если канцлер делает такие заявления, значит есть существенные результаты, исследования специалистов. Не зная, что это за результаты, мы не можем давать оценку. Не видим поводов для заявлений главы государства», — заявил Песков в ответ на просьбу дать комментарий о заявлении правительства ФРГ и немецкого канцлера Ангелы Меркель по ситуации с Навальным.

Также он подчеркнул, что немецкой стороной так и не были предоставлены никаких данных о состоянии блогера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал мировое сообщество ввести санкции против России из-за «отравления» оппозиционного блогера Алексея Навального.