Джакарта, , 13:03 — REGNUM В рамках 70-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и Францией в ресторане Djawa Valmy состоялась презентация книги под названием Beyond Java, содержащая индонезийские фотографии, сделанные французским фотографом Мариусом Морагесом, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Фотограф из Франции пять лет путешествовал по Индонезии, особенно по Суматре и Яве.

«Дух и настойчивость индонезийского народа, открытость, гостеприимство, мудрость и честность отражены в выражениях лиц индонезийского народа на фотографиях Мариуса Морагеса», — заявил в своем выступлении посол Индонезии во Франции Аррманата Насир.

Посол подчеркнул, что пандемия не повлияла на энтузиазм и усилия по укреплению сотрудничества между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 сентября 2020 года в Индонезии выявлено 184 268 носителей SARS-CoV-2.

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