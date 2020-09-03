Киев, , 13:06 — REGNUM Власти Украины, запретив проведение местных выборов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, лишили конституционных прав около полумиллиона человек. Об этом заявил председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук, сообщил 3 сентября телеканал 112.ua.

Политик отметил, что таким образом Киев демонстрирует нежелание мирным путём урегулировать конфликт в Донбассе.

«Неизбрание органов местного самоуправления на уровне областей говорит о том, что эта власть не верит в результаты мирного урегулирования. Почему она не верит? Потому что нет политической воли на мирное урегулирование», — считает Медведчук.

Депутат добавил, что власти отменили выборы в регионе, поскольку знают, как проголосуют его жители.

«Они не хотят этих выборов, они не хотят, чтобы люди участвовали в выборах, потому что они знают, как они голосуют. Они голосовать будут так, как сегодня заслуживает этого власть, и власть это пугает», — подытожил Медведчук.

Напомним, ранее Центризбирком Украины под предлогом «безопасности» отменил местные выборы в 18 территориальных общинах, расположенных в Донецкой и Луганской областях на территориях, подконтрольных ВСУ. Чиновников не смутило то, что с конца июля 2020 года вступило в силу перемирие и активные боевые действия в регионе не ведутся.

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