Киев, 3 сентября 2020, 13:06 — REGNUM Власти Украины, запретив проведение местных выборов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, лишили конституционных прав около полумиллиона человек. Об этом заявил председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук, сообщил 3 сентября телеканал 112.ua.
Политик отметил, что таким образом Киев демонстрирует нежелание мирным путём урегулировать конфликт в Донбассе.
Депутат добавил, что власти отменили выборы в регионе, поскольку знают, как проголосуют его жители.
Напомним, ранее Центризбирком Украины под предлогом «безопасности» отменил местные выборы в 18 территориальных общинах, расположенных в Донецкой и Луганской областях на территориях, подконтрольных ВСУ. Чиновников не смутило то, что с конца июля 2020 года вступило в силу перемирие и активные боевые действия в регионе не ведутся.
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