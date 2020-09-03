Бишкек, , 12:26 — REGNUM «Несмотря на заявления премьер-министра Кубатбека Боронова о том, что ни один министр не покинет свой пост, многие чиновники во главе с вице-премьером Аидой Иссмаиловой, которая отвечает за борьбу с коронавирусом, пошли на парламентские выборы в качестве кандидатов», — возмутился депутат Жанар Акаев, выступая на заседании парламента Киргизии.

По словам парламентария, эти, а также другие бывшие члены правительства должны ответить за недостаточную подготовку системы здравоохранения к пандемии коронавируса и за смерть полутора тысяч киргизстанцев от COVID-19.

Также депутат Акаев отметил, что в преддверии парламентских выборов чиновники активно используют административный ресурс и «издеваются над врачами, заставляя их приводить людей для регистрации по форме №2 (в качестве избирателей, голосующих не на своем избирательном участке)».

ИА REGNUM напоминает, что выборы в парламент Киргизии должны будут состояться 4 октября 2020 года. На 120 депутатских мандатов претендуют представители 16 политических партий.