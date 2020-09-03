Киев, 3 сентября 2020, 12:28 — REGNUM Университет, в котором работает отец президента Украины Александр Зеленский, подал его кандидатуру на получение пожизненной стипендии. Об этом сообщил 3 сентября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию Strana.ua.
Он отметил, что ранее получению стипендии мешал экс-президент Украины Пётр Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины не стало рассматривать указ Владимира Зеленского о присвоении его отцу пожизненной премии в связи с достижением 70-летнего возраста.
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