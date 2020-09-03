Киев, , 12:28 — REGNUM Университет, в котором работает отец президента Украины Александр Зеленский, подал его кандидатуру на получение пожизненной стипендии. Об этом сообщил 3 сентября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию Strana.ua.

Он отметил, что ранее получению стипендии мешал экс-президент Украины Пётр Порошенко.

«Списки кандидатов на стипендию подают институты. И в этот раз подал университет. Отец Зеленского неоднократно попадал в списки в прошлые годы, но Пётр Алексеевич [Порошенко] его «сбивал», — прокомментировал Подоляк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины не стало рассматривать указ Владимира Зеленского о присвоении его отцу пожизненной премии в связи с достижением 70-летнего возраста.

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