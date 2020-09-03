Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес призвал немедленно принять Грузию в НАТО, чтобы успешно противостоять России в Черном море. Обращение он написал на своей странице в соцсети Twitter.

Генерал прокомментировал прошедшую накануне, 2 сентября, встречу посла Грузии в ОБСЕ Виктора Долидзе и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой обсуждалась безопасность в Чёрном море.

«Грузия должна войти в НАТО сейчас. Чёрное море должно стать главным региональным приоритетом для НАТО. Кремль использует Чёрное море и его незаконно аннексированные крымские базы как «стартовую площадку» для своих злонамеренных действий в Сирии и Ливии», — написал Ходжес.

Как сообщало ИА REGNUM, после антиконституционного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году, Крым вышел из состава Украины. Жители полуострова в ходе референдума приняли решение воссоединиться с Россией.

Стоит также отметить, что подразделения российской армии в Сирию были приглашены законным президентом республики Башаром Асадом. Кроме того, по поводу обвинений «о российском военном присутствии» в Ливии директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в июле заявил, что они основаны на сомнительных источниках.