Минск, , 12:19 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин 3 сентября прибыл в Минск, где ожидается его встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.

О визите Мишустина в Минск сообщил 2 сентября глава МИД России Сергей Лавров. Также в ближайшие недели ожидается встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Вместе с Мишустиным в Белоруссию отправились, в частности, его заместители Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов, уточняют РИА Новости.

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