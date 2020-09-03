Минск, , 12:21 — REGNUM Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии генерал-лейтенант Валерий Вакульчик и глава Совета безопасности республики Андрей Равков отправлены в отставку президентом страны Александром Лукашенко. Об этом 3 сентября сообщает близкий к пресс-службе администрации белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

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Также, согласно этим данным, в отставку отправлен глава Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель.

При этом Валерий Вакульчик занял пост секретаря Совбеза Белоруссии, а Иван Тертель возглавил КГБ республики.

Кроме того, указывается, что на пост временно исполняющего обязанности главы КГК назначен первый зампред данного ведомства Василий Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время сделать ряд важных кадровых перестановок.