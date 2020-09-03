Уфа, , 12:22 — REGNUM Нанести символику Башкирии на ракету-носитель и тем самым прославить республику предложил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время посещения региона с рабочим визитом. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба главы Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, Дмитрий Рогозин пригласил главу республики Радия Хабирова посетить космодромы «Восточный» и «Байконур». При этом он сообщил, что хотел бы, чтобы на эти объекты приехали работать специалисты от Башкирии по тем направлениям, которые сейчас развиваются.

При этом Рогозин отметил, что в рамках реализации общих проектов по нефтехимии, приборостроению и транспорту, можно было бы во время пуска ракеты подписать соглашение между Роскосмосом и Башкирией.

Также глава Роскосмоса предложил нанести символику Башкирии на ракету-носитель, тем самым прославить республику и оповестить граждан России и жителей иностранных государств о том, что есть такой очень интересный регион. А поскольку люди со всего мира наблюдают за пуском ракет, это была бы интересная акция.

При этом Дмитрий Рогозин подчеркнул, что видит огромнейшие перспективы в совместной работе с Башкирией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Роскосмос намерен развивать в Башкирии АО «Салаватский химический завод».

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