Минск, 3 сентября 2020, 11:58 — REGNUM Совбез Белоруссии возглавил Валерий Вакульчик, пересевший из кресла председателя Комитета государственной безопасности, а КГБ возглавил Иван Тертель, руководивший Комитетом госконтроля. Об этом 3 сентября проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»
Александр Лукашенко также назначил новых руководителей местных исполкомов в районах Гомельской области. Заместителем председателя Госкомвоенпрома назначен Вячеслав Россолай.
Напомним, после объявления своей победы в президентской кампании 2020 года Александр Лукашенко оставил в прежнем составе совет министров, который возглавляет Роман Головченко.
Читайте новости сюжета: Внутренняя политика Белоруссии
Читайте развитие сюжета: Лукашенко поставил задачу перед новым главой Совбеза Белоруссии