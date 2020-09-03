Сеул, , 12:20 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса Корейский международный форум мира 2020 пройдёт в онлайн-режиме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

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По их словам, тема мероприятия, которое состоится с 7 по 9 сентября, — «Корейский полуостров мира и процветания: прошлое, настоящее и будущее».

Известно, что министерство объединение проводит данное мероприятие ежегодно с 2010 года, приглашая на него отечественных и зарубежных экспертов по КНДР и Корейскому полуострову.

Отмечается, что в первый день участники форума проведут дебаты на тему «Изменение подхода в налаживании мира на Корейском полуострове и роль гражданского общества». Второй день мероприятия начнётся с речи исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Дэвида Бизли, после чего стороны обсудят гуманитарную ситуацию в КНДР и изменение северокорейского режима за последние десять лет. В последний день американский футуролог Томас Фрей проведет лекцию на тему «Будущее корейского полуострова».

В текущем году в форуме примут участие 190 экспертов и представители 16 организаций.