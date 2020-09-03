Киев, , 11:46 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал мировое сообщество ввести санкции против России из-за «отравления» оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом он написал 3 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Порошенко не сомневается в непроверенной информации, согласно которой Навального якобы пытались убить отравляющим веществом, похожим на боевой яд «Новичок».

Он возложил на власти РФ вину за отравление блогера, а также обвинил Кремль в отсутствии каких-либо моральных ограничений.

«Отравление Навального — это пощёчина апологетам пересмотра отношений Запада с Россией… Надеюсь, что за решительными и громкими декларациями демократический мир усилит санкционный режим против Кремля», — написал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный мог быть отравлен веществом, которое похоже на газ «Новичок», якобы применявшийся для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В МИД РФ указали на отсутствие каких-либо доказательств этого.

Читайте также: В Госдуме ждут весомых доказательств отравления Навального