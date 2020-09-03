Тбилиси, , 11:46 — REGNUM Партия «Единое национальное движение» (ЕНД) направила в парламент Грузии свои предложения по поправкам в избирательный кодекс в качестве альтернативы тем, которые хочет внести правящая партия «Грузинская мечта». Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 3 сентября сообщил журналистам председатель парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе.

По его мнению, тот законопроект об ужесточении наказания за давление на избирателей, который внесён правящей партией, не помешает властям подкупать избирателей и угрожать им. Гоциридзе заявил, что предложенный его партией механизм сделает выборы более справедливыми.

«Посмотрим, что примет парламент: этот законопроект-обманку или учтёт наши замечания. Пусть не обманывают нас, что якобы предлагают что-то новое», — сказал лидер ЕНД.

Стоит отметить, что накануне в парламенте Грузии приняли в первом чтении законопроект о поправках в избирательный кодекс, которые предусматривают наказание за подкуп или угрозы избирателям вплоть до лишения свободы сроком до трёх лет.

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