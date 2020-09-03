Душанбе, , 11:26 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил военнослужащих Национальной гвардии с 25-летием, сообщили 3 сентября в пресс-службе главы государства.

Таджикистанский лидер принял участие в военном параде по случаю юбилея Нацгвардии. В своем выступлении президент рассказал о развитии армии и укреплении Национальной гвардии.

В параде приняли участие курсанты Военного лицея, офицеры Центрального аппарата министерства обороны, Генерального штаба и Нацгвардии, личный состав сухопутных войск, сил быстрого реагирования, ВВС и ПВО, а также другие военнослужащие.