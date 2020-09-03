Новосибирск, , 11:06 — REGNUM В Новосибирске сегодня, в День окончания Второй мировой войны, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители органов власти области и города, представители ветеранских и общественных организаций возложили цветы на мемориальном ансамбле «Монумент Славы».

Следите за развитием событий в трансляции: «Окончание войны и День Победы над Японией — все новости»

«Акция призвана напомнить россиянам о решающем вкладе, который внесли граждане Советского Союза и солдаты Красной армии в победу СССР и стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, — уточнили в сибирском полпредстве. — Ежегодно жители России празднуют Победу в Великой Отечественной войне 9 мая, однако военные действия Второй мировой войны ещё не были закончены. В мае 1945 года СССР начал переброску войск на Дальний Восток, чтобы вступить в войну с Японией на стороне союзников. На разгром японской армии у советских войск ушло меньше месяца — с 9 августа до 3 сентября. Маньчжурская операция советских войск по задумке и мастерству исполнения считается одной из лучших в мировой военной истории».

Отметим, что в 2020 году 3 сентября объявлен Днём воинской славы России — Днём окончания Второй мировой войны. По всей стране проходят праздничные акции.

Новосибирцы участвуют в акции «Уроки Второй мировой», в рамках которой в учебных заведениях ведётся открытая трансляция международного онлайн-урока Победы. Также жители региона могут посмотреть выставку дополненной реальности с образцами военной техники и вооружений времён Второй мировой войны.

Новосибирская область участвует в проекте «Великое кино Великой страны». На 52 открытых площадках в 16 муниципальных образованиях и трёх городских округах будут бесплатно показаны культовый фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальная лента «Простые главные слова» Сергея Майорова.