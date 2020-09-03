Киев, , 11:18 — REGNUM Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина может стать кандидатом в мэры Киева. Об этом 3 сентября сообщило издание Strana.ua со ссылкой на свои источники.

Журналисты узнали, что сам Порошенко не будет претендовать на должность столичного градоначальника, а сконцентрируется на выборах в Киевсовет. Этим объясняется появление плакатов с изображением политика на улицах Киева.

«Порошенко точно не пойдёт в мэры Киева. Слишком велики риски проиграть. Более того, сейчас основная концепция… сосредоточится на продвижении партийного списка в Киевсовет. Именно для этого и повесили рекламу с Порошенко», — рассказали в издании.

Тем не менее, существует вероятность того, что мэром Киева может попытаться стать Марина Порошенко.

«Сейчас прорабатывается и просчитывается по социологии вариант, что партийный список «Евросолидарности» в Киевсовет возглавит жена Порошенко Марина», — рассказал источник.

Как сообщало, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что партия «Европейская солидарность» находится на грани раскола из-за неадекватного поведения её лидера Петра Порошенко.

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