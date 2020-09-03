Киев, 3 сентября 2020, 11:18 — REGNUM Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина может стать кандидатом в мэры Киева. Об этом 3 сентября сообщило издание Strana.ua со ссылкой на свои источники.
Журналисты узнали, что сам Порошенко не будет претендовать на должность столичного градоначальника, а сконцентрируется на выборах в Киевсовет. Этим объясняется появление плакатов с изображением политика на улицах Киева.
Тем не менее, существует вероятность того, что мэром Киева может попытаться стать Марина Порошенко.
Как сообщало, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что партия «Европейская солидарность» находится на грани раскола из-за неадекватного поведения её лидера Петра Порошенко.
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