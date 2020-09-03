Джакарта, , 11:04 — REGNUM Заместитель председателя Народного консультативного конгресса (НКК) Индонезии Хидаят Нур Вахид поддержал позицию и шаги правительства Индонезии по осуждению нетерпимости правых экстремистских ультранационалистических группировок в Швеции, Норвегии и Дании, сообщает Antara.

«Я поддерживаю позицию министерства иностранных дел Индонезии, совета улемов Индонезии, парламента Индонезии, ООН и мировой мусульманской лиги, которые решительно отвергают нетерпимый акт сожжения Корана», — говорится в заявлении зампредседателя НКК Индонезии.

По его словам, сжигание священной книги — это не свобода убеждений, это нарушение прав человека и форма богохульства.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Индонезии вызвал временного поверенного в делах посольств Швеции и Норвегии, чтобы выразить критику властей Индонезии в отношении осквернения Корана в обеих странах.

Подробнее в материале: МИД Индонезии вызвал временного поверенного в делах Швеции и Норвегии