3 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

МИД Польши стал главным «нелюбимым ребенком» в глазах правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). По сути, «Право и справедливость» превращает министерство в свое рода «народный комиссариат иностранных дел», по-большевистски вычищая из него «старые кадры» и делая единственной гарантией выживаемости сотрудников в нём политическую лояльность. Причем, лояльность не национальным интересам страны, в которой партии могут сменять друг друга у власти, а партийной программе PiS.

Станислав Стремидловский, , 10:59 — REGNUM Можно по-разному относиться к польской внешней политике, но трудно по-человечески не посочувствовать министерству иностранных дел Польши и его дипломатам. Похоже, что МИД стал главным «нелюбимым ребенком» в глазах правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). С момента ее прихода к власти в 2015 году министерство штормит и опускается на дно.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович

Фактически сегодня оно уже не только не принимает важные решения или участвует в их принятии, но и утрачивает способности и компетенции реализовывать волю Варшавы. От того МИД, каким он был во времена правления ныне оппозиционной «Гражданской платформы», осталась лишь бледная тень. Руководство «Права и Справедливости» последние годы активно «чистило» министерство иностранных дел. Сам принцип ротации кадров является естественным, люди приходят и уходят, времена меняются, и становится нужна свежая кровь. Однако вопрос в том, кто появляется на смену. Глядя на то, что делает PiS, складывается впечатление, что эта партия враждебно относится к любым дипломатам, какой бы политической ориентации они не были. Так, одним из первых решений было увольнение из МИД Польши тех работников, которые когда-либо учились в Москве. Хотя многие польские эксперты выражают сожаление о том, что в стране нет специализированного института подготовки специалистов в сфере внешней политики, и призывают Варшаву взять пример с российского МГИМО.

МГИМО. Москва Foma

И что в итоге? Как рассказал на днях польской газете Rzeczpospolita ушедший в отставку министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, «на уровне министра и заместителей министра в настоящее время в МИД нет никого, кто прошел бы дипломатическую школу и карьерную лестницу или хотя бы занимал какую-либо должность в нём». То есть профессионалы, которые знают, по каким лекалам работают их коллеги в министерствах иностранных дел других стран, попросту отсутствуют. Это означает методологическую уязвимость польской внешней политики, поскольку иностранные дипломаты с их знанием профессиональных хитростей и приемов получают фору перед своими польскими визави. Отсутствие практики отражается и на процессе согласования решений в самих коридорах польской власти, в том числе на европейском направлении, которое подмял под себя премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Отметим также, что в своем интервью Чапутович продемонстрировал характерное для времен правления PiS качество: как и его предшественник, Витольд Ващиковский, он критически отозвался о некоторых аспектах внешнеполитической деятельности Варшавы.

На этом фоне появляются самые невероятные слухи. Так, польская Gazeta Wyborcza сообщает, что председатель PiS Ярослав Качиньский «после окончания «эксперимента» с министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем» якобы «намерен покончить с сильным МИД Польши. Согласно новой концепции, вся внешняя политика будет контролироваться президентом Анджеем Дудой, как когда-то это делал в бытность президентом Лех Качиньский». Если нечто подобное произойдет, то оно не усилит политически и Дуду, за которым партийный аппарат усилит бдительность и контроль, равно как саму польскую дипломатию, поскольку МИД Польши будет вынужден разрываться между президентским дворцом и канцелярией премьер-министра, чьи указания могут оказываться противоречивыми. По сути, «Право и справедливость» превращает министерство в свое рода «народный комиссариат иностранных дел», по-большевистски вычищая из него «старые кадры» и делая единственной гарантией выживаемости сотрудников в нём политическую лояльность. Причем лояльность не национальным интересам страны, в которой партии могут сменять друг друга у власти, а партийной программе PiS.

Президент Польшы Анджей Дуда (сс) Kancelaria Sejmu. Aleksander Zieliński

Определенные выводы придется в такой ситуации сделать и министерствам иностранных дел стран, которые работают с Польшей. Главенствующим теперь становится мнение не классических органов, а международного отдела ЦК КПСС, извините, «Права и Справедливости». Да и это не факт. Не исключено, что иностранная политика Польши будет окончательно передана на аутсорсинг тем или иным внешним центрам. Учитывая, что Дуда курирует в настоящее время американское направление, звонить по польским делам, видимо, придется в Вашингтон.