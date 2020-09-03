Киев, , 10:58 — REGNUM Представитель Украины на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Сергей Гармаш заявляет, что в ходе очередного раунда переговоров, состоявшегося 2 сентября, украинская сторона довела представителя России Бориса Грызлова до истерики.

Борис Грызлов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подробности конфликта Гармаш изложил через социальные сети и в нескольких телеэфирах.

В частности, по его словам, в рамках дискуссии глава украинской делегации Леонид Кравчук «довольно жестко» ответил Грызлову:

»…И на его тирады с оценками Верховной раде Украины, и на попытку закрыть рот нам, переселенцам из Донбасса… Оказывается, он умеет быть не только дипломатичным, но и принципиальным», — заявил Гармаш.

По его словам, следующий конфликт случился из-за позиции России, что в обсуждении должны принимать участие только руководители делегаций, а не эксперты (как сам Гармаш — ред.)

«Нужно отметить, что именно Леонид Макарович настоял, чтоб мне, вопреки крикам Грызлова, все-таки дали возможность говорить. И указал, что Украина сама будет решать, кого ей включать в свою делегацию, и что у нас все члены делегации равны. В общем, я даже не думал, что всегда такой спокойный и отдаленно-холодный Грызлов может так истерить», — рассказал Гармаш.

Что касается содержательных итогов, представитель Украины заявил, что гуманитарные и политические вопросы по-прежнему заблокированы требованием отменить пункт постановления Верховной рады, в котором содержится запрет на проведение выборов в Донбассе, пока не будет контроля Украины над границей. Зато, отметил Гармаш, договорились о 19 участках разминирования и открытии уже в ноябре двух КПВВ в Луганской области.

Следующее заседание контактной группы должно состояться 16 сентября.