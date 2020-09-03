Новосибирск, , 10:05 — REGNUM Бывший начальник отдела полиции № 5 «Дзержинский» управления МВД России по городу Новосибирску с октября 2015 по сентябрь 2018 года, являясь должностным лицом, систематически получал от трёх предпринимателей взятку в виде продукции и услуг кафе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, ранее стало известно, что новосибирский суд рассмотрит дело в отношении бывшего начальника Дзержинского райотдела полиции Александра Г., который обвиняется в получении крупной взятки. По данным следствия, взятки он брал горячими обедами.

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«Начальник полиции, в свою очередь, получая от указанных лиц взятку, систематически давал своим подчинённым сотрудникам заведомо незаконные указания о неисполнении ими служебных обязанностей по выявлению, пресечению и документированию правонарушений, не составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении указанных предпринимателей, которые самовольно заняли муниципальные земельные участки на территории района, разместили на них торговые объекты и использовали их для коммерческой деятельности», — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что свою вину он признал в полном объёме. Уголовное дело в отношении взяткодателей выделено в отдельное производство. Также был наложен арест на автомобиль обвиняемого и на имущество и денежные средства взяткодателей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.